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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Винисиус появится в стартовом составе Бразилии на матч с Сербией

23 Ноября 2022 • 11:47 Комментировать
Бразилия
...
Сербия
1 1.50 X 4.40 2 6.70
24.11 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор появится в стартовом составе сборной Бразилии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против Сербии. Об этом сообщает издание Globo.

Ранее ходили слухи, что Винисиус не будет основным на чемпионате мира из-за наличия в команде полузащитника «ПСЖ» Неймара, который тоже выступает на левом фланге атаки. Тем не менее, если верить источнику, главный тренер «пентакампеоне» Тите всё же нашёл способ разместить обоих игроков на поле.

Напомним, что Винисиус на голосовании «Золотого мяча» занял восьмое место. Футболист в прошлом сезоне забил победный гол «Реала» в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор
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