Гулиев заявил, что ждёт победы сборной Бразилии на чемпионате мира – 2022

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал, за какими сборными будет следить на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Конечно, буду смотреть чемпионат мира. За кем буду следить чуть больше? Если говорить про стиль игры, то бразильцы, французы и испанцы. Но хочу, чтобы Бразилия выиграла ЧМ-2022», — заявил Гулиев «Чемпионату».

Сборная Бразилии начнет свой путь на мундиале матчем против Сербии, встреча состоится 24 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск. Следующими соперниками южноамериканцев в группе G станут национальные команды Швейцарии и Камеруна.