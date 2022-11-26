Сёмин: «В Бразилии очень много ярких молодых футболистов»

Бывший главный тренер национальной команды России Юрий Сёмин дал свою оценку выступлению сборной Бразилии в первом туре группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«В Бразилии очень много ярких молодых футболистов, которые в состоянии давать результат. Там собраны игроки высокого уровня», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Ранее бразильцы обыграли сербов в Катаре со счётом 2:0, дублем отличился Ришарлисон. Второй гол бразильского игрока получился фантастическим – футболист забил в падении через себя не совсем обычным способом, получив передачу с левой части поля.

Следующий матч команда Бразилии проведёт со сборной Швейцарии 28 ноября.