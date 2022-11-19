Митрович поможет сборной Сербии в матче с Бразилией

Центрфорвард сборной Сербии Александар Митрович поведал о своем состоянии в преддверии старта чемпионата мира – 2022.

«Если бы я не был готов, меня не включили бы в заявку на турнир. Я усердно работаю и лечусь, восстановление идет полным ходом, оно близко к завершению. Мне нужно еще пару дней. Думаю, к понедельнику буду полностью готов», - передает слова нападающего Mondo.

Национальная сборная Сербии проведет первый матч на чемпионате мира 24 ноября. Ее соперником будет команда Бразилии. Затем сербы встретятся со сборными Швейцарии и Камеруна.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.