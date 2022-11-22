Ришарлисон заступился за Неймара и оскорбил журналиста

Форвард сборной Бразилии Ришардисон оскорбил журналиста, раскритиковавшего Неймара на публикацию в социальных сетях. Звездный нападающий опубликовал снимок в шортах с шестой звездой на эмблеме национальной команды, что символизирует возможное чемпионство «селесао» на ЧМ-2022. За это игрока обвинили в высокомерии.

«Это вы все высокомерны. Мы же мечтаем о шестой победе на мундиале и хотим заполучить эту звезду. Тот, кто так назвал Неймара, ***** [идиот]. Мне плевать на его мнение», - передает слова Ришарлисона Metropoles.

Бразилия стартует на чемпионате мира поединком против сборной Сербии. Встреча состоится 24 ноября.