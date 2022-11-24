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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Силва: «Если для Неймара это последний чемпионат мира, мы обязаны выиграть для него этот трофей»

24 Ноября 2022 • 11:59 Комментировать
Бразилия
...
Сербия
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Через 9 ч. 47 мин.

Капитан сборной Бразилии Тьяго Силва прокомментировал слухи о том, что этот чемпионат мира может стать последним для нападающего «пентакампеоне» Неймара, который подумывает о завершении международной карьеры.

«Если для Неймара это последний чемпионат мира, мы обязаны выиграть для него этот трофей. Каждый футболист, представляющий Бразилию на чемпионате мира, чувствует давление, но для Неймара оно всегда было совершенно другим», – цитирует Силву журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Напомним, Неймар в нынешнем сезоне успел отметиться 11 голами и 9 ассистами в чемпионате Франции – у игрока уже больше результативных действий в Лиге 1, чем за весь прошлый сезон.

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