​Губерниев поддержал Сербию перед матчем с Бразилией

Последними в борьбу на чемпионате мира в Катаре вступят сборные Бразилии и Сербии – команды проведут очный матч первого тура группового этапа чемпионата мира в четверг вечером. Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал сербов.

По словам Губерниева, матч Бразилия – Сербия будет самым рейтинговым в четверг. Комментатор будет болеть за сербскую национальную команду.

«Россию на турнир не пустили. Так что всё внимание теперь на близкую нам по духу страну! Можно даже с российским флагом болеть. Они похожи», - написал Губерниев в телеграм-канале.

«В общем, я запускаю хештег, #БратскоеСербце, давайте покажем нашу поддержку!» - добавил известный обозреватель.

Матч Бразилия - Сербия стартует в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.