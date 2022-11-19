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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мартинелли: «В Бразилии все любят футбол»

19 Ноября 2022 • 16:45 Комментировать
Бразилия
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Сербия
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24.11 22:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли поделился ожиданиями от выступлений за сборную Бразилии на чемпионате мира в Катаре, где «пентакампеоне» сыграют в группе с Камеруном, Швейцарией и Сербией.

«Я думаю, что все в Бразилии, каждый ребенок хочет носить футболку национальной сборной. В нашей культуре все любят футбол, так что для меня это не было исключением. Я буду готов к чемпионату мира и сделаю всё возможное ради победы», – написал Мартинелли в Players Tribune.

В нынешнем сезоне Мартинелли добился большого индивидуального прогресса, забив за «Арсенал» 5 голов и отдав два ассиста в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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