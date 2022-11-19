Мартинелли: «В Бразилии все любят футбол»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли поделился ожиданиями от выступлений за сборную Бразилии на чемпионате мира в Катаре, где «пентакампеоне» сыграют в группе с Камеруном, Швейцарией и Сербией.

«Я думаю, что все в Бразилии, каждый ребенок хочет носить футболку национальной сборной. В нашей культуре все любят футбол, так что для меня это не было исключением. Я буду готов к чемпионату мира и сделаю всё возможное ради победы», – написал Мартинелли в Players Tribune.

В нынешнем сезоне Мартинелли добился большого индивидуального прогресса, забив за «Арсенал» 5 голов и отдав два ассиста в чемпионате Англии.