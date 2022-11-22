Жоаозиньо: «Не думаю, что в матче Бразилия — Сербия будет забито много мячей»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира между Бразилией и Сербией.

Футболист верит в победу Бразилии, но сомневается, что в предстоящей игре будет забито много голов.

«Я не думаю, что будет забито много мячей, потому что чемпионат мира очень сложный», — приводит слова Жоаозиньо Metaratings.

Матч Бразилия — Сербия состоится 24 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в одном квартете с двумя этими сборными также выступят команды Швейцарии и Камеруна. Их очная встреча запланирована на этот же день, но начнётся она днём — в 13:00.