Малком: «Верю, что сборная Бразилии станет чемпионом мира»

Нападающий «Зенита» Малком Филипе высказался о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

25-летний вингер отметил, что не поедет в Катар, так как очень соскучился по семье и хочет провести время с ней. Однако Малком собирается поддерживать свою страну, находясь дома.

«Мы знаем, что, кроме нашей страны, есть другие очень сильные сборные. Но я буду верить, что Бразилия станет чемпионом мира!» — приводит слова Малкома «Чемпионат».

Напомним, что свой первый матч на мундиале южноамериканцы проведут сегодня, 24 ноября, против Сербии. Начало — в 22:00 по московскому времени. Также в одной группе с бразильцами выступают команды Камеруна и Швейцарии, которые сегодня уже свой очный матч провели.