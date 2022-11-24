Жуниньо назвал слабое место сборной Бразилии

Известный в прошлом бразильский полузащитник Жуниньо Пернамбукано высказался о национальной команде своей страны перед стартом на чемпионате мира – 2022.

«Бразильцы всегда входят в число фаворитов мундиаля. Однако это не значит, что у них нет слабых мест. Лучший способ оказать на них давление – атаковать через фланги. Соперник может играть с двумя форвардами, чтобы оказывать давление на защитников Бразилии, широко двигая мяч и делая прострелы в штрафную площадку», - передает слова Жуниньо Guardian.

Бразилия стартует на чемпионате мира матчем против сборной Сербии. Поединок пройдет 24 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени.