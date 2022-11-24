Бывший игрок «Црвены Звезды» и лучший бомбардир чемпионата Сербии сезона-1997/98 Саша Маркович в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между сборными Сербии и Бразилии, который состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

В каком сейчас состоянии сборная Сербии?

«Как вы помните, для нас неудачно сложился чемпионат мира в России, это стало большой трагедией для нас. Теперь сборная Сербии выглядит гораздо сильнее. У нас очень талантливое поколение, которое способно на большие победы. Вся страна с нетерпением ждёт матча с Бразилией, но всё-таки именно матч против Швейцарии покажет, на что мы способны. Игра против Швейцарии – самая принципиальный для сборной Сербии, ведь никто не забыл, что было на чемпионате мира в России!»

Какие ожидания от ее выступления на турнире?

«В прошлый раз сборная Сербии не вышла из группы, сейчас очень важно это сделать, а уже потом говорить о каких-то турнирных перспективах».

В России большинство поддерживает сборную Сербии, знают ли об этом в Сербии?

«Конечно! Сербы знают, что в России все будут болеть за нас. Мы это почувствовали ещё на чемпионате мира в России. Мы многовековой братский народ, чувствуем поддержку и очень любим Россию!»