Кто выйдет из группы G на чемпионате мира

Пожалуй, в группе G может развернуться самая интересная борьба за выход в плей-офф, ведь все команды на это вправе рассчитывать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прикидывает расклады.

Из всех квартетов на чемпионате мира именно тот, что под литерой G, ближе всего подходит под определение «группа смерти». Конечно, тут не случится обязательного вылета фаворита (хотя, а вдруг?), но дело в том, что все участники так или иначе претендуют на выход в плей-офф.

С одной стороны, есть явный фаворит: сборная Бразилии считается главным претендентом на победу на чемпионате мира. По крайней мере так считают букмекеры, которые за свои прогнозы отвечают деньгами. Естественно, что уж выход бразильцев из группы сомнению не подлежит. Хотя трое их оппонентов по квартету и рассчитывают попасть в плей-офф турнира, едва ли кто-то всерьёз рассчитывает опередить «селесао» на первом этапе. В общем, первую строчку в группе бразильцам можно смело отдавать.

Кто же выйдет вместе с южноамериканцами – загадка. Если смотреть на календарь, то у камерунцев, кажется, есть некоторое преимущество. К последнему туру группового этапа бразильцы могут решить вопрос о выходе в плей-офф, что позволит чуть поберечь силы. Даже одно очко, набранное с бразильцами, может помочь «неукротимым львам».

У камерунцев нет звезды уровня Самюэля Это'О, однако в целом у «неукротимых львов» довольно боевой состав. Андре-Франк Замбо-Ангисса проводит феноменальный сезон в составе «Наполи». Венсан Абубакар всё ещё в хорошей форме, Эрик-Максим Шупо-Мотинг выступает за «Баварию», что уже говорит само за себя. Не забудем про Андре Онана, Карла Токо Экамби и ещё целый состав из чемпионатов топ-5. У камерунцев довольно крепкий состав, которому по силам добиться цели.

Тем более что в конкурентах у камерунцев будут такие же крепкие, но не топовые сборные. Всех лидеров сборной Швейцарии мы давно уже знаем, и сейчас там нет звёзд первой величины. Шакири, Джака, Фройлер, Эмболо, Закария – игроки хорошие, но первой величины. На одном Мануэле Аканджи точно далеко не уедешь. Швейцарцы смогли опередить Италию в отборе к чемпионату мира, что является отличным результатом, но вот затем в Лиге наций были видны проблемы команды.

У сербов состав даже выглядел более крепким, но накануне чемпионата мира травмы получили сразу несколько лидеров, в том числе Душан Влахович. При этом состав балканской команды очень мощный, если смотреть на клубы и чемпионаты, которые они представляют. Тот факт, что сербы опередили в группе португальцев, тоже о многом говорит, хотя можно вспомнить, что в их противостоянии решающее значение имела ошибка судьи, который не заметил, что мяч после удара Роналду пересёк ленточку ворот. Проблема сербов традиционна в последние годы. У этой команды всегда есть набор хороших исполнителей, но постоянно в решающей момент что-то ломается, возникает какой-то конфликт, и она уничтожает саму себя изнутри.

В этой конкуренции трёх команд за швейцарцев говорит их опыт больших турниров. За сербов говорит их, пожалуй, более звёздный состав. Камерун же, помимо прочего, лучше готов к тяжёлым погодным условиям в Катаре. И всё же, наверное, у швейцарцев чуть больше шансов, но лишь совсем чуть-чуть.

Роман Андреев