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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Зделар: «У Сербии тяжёлая группа на ЧМ-2022»

17 Ноября 2022 • 18:01 Комментировать
Бразилия
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Сербия
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24.11 22:00

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос, до какой стадии сможет дойти сборная Сербии на чемпионате мира – 2022.

«У нас тяжелая группа. Главное, что сборная выполнила задачу-минимум: отобралась на турнир», — приводит слова Зделара Metaratings.

При этом футболист отметил, что на этом турнире все группы являются тяжелыми, ведь там собраны лучшие игроки и команды. По мнению хавбека, его национальная сборная уже доказала, что может играть на высоком уровне.

В первом туре чемпионата мира Сербия встретится с Бразилией, матч пройдет 24 ноября в 22:00 по мск. Далее сербы сыграют с Камеруном и Швейцарией.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Сербии Саша Зделар
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