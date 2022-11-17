Зделар: «У Сербии тяжёлая группа на ЧМ-2022»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос, до какой стадии сможет дойти сборная Сербии на чемпионате мира – 2022.

«У нас тяжелая группа. Главное, что сборная выполнила задачу-минимум: отобралась на турнир», — приводит слова Зделара Metaratings.

При этом футболист отметил, что на этом турнире все группы являются тяжелыми, ведь там собраны лучшие игроки и команды. По мнению хавбека, его национальная сборная уже доказала, что может играть на высоком уровне.

В первом туре чемпионата мира Сербия встретится с Бразилией, матч пройдет 24 ноября в 22:00 по мск. Далее сербы сыграют с Камеруном и Швейцарией.