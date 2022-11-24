Бывший футболист сборной Бразилии Зе Карлос, который становился серебряным призёром чемпионата мира в 1998 году, дал интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

- На ваш взгляд сборная Бразилии сильнее, чем 4 года назад в России?

- Да, эта сборная Бразилии более мастеровитая и разнообразная, чем та, что приезжала в Россию. У сборной Бразилии почти всегда прекрасный состав, но давно не было такого разнообразия в заявке, как в этом году. А ведь сколько классных игроков не приехало в Катар. Перед стартом чемпионата мира в Катаре много говорят о Месси и Криштиану, но в Бразилии есть Неймар. Для него, возможно, это тоже последний чемпионат мира, он тоже легенда и он тоже в отличной форме, но все говорят только о Месси и Криштиану.

- От кого в Бразилии стоит ждать сюрпризов?

- Мне очень нравятся Винисиус и Родриго. Они делают чудеса в «Реале» и могут перенести это на сборную. Винисиус в отличной форме, он может стать лучшим в мире через некоторое время, а Родриго удивительно везучий парень, такое в футболе важно.

- Какие ожидания от сборной Бразилии?

В любом состоянии сборная Бразилии – фаворит любого турнира. На моей памяти только в 2010 году команда не была явным претендентом на титул. Сейчас у нас отличный состав, сильный тренер, всё будет хорошо!

В четверг сборная Бразилии сыграет против Сербии. Не пропустите текстовую трансляцию.