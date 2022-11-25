Сербский журналист: «Сербия сыграла против Бразилии ниже всех ожиданий»

Сербский журналист Зоран Ивкович прокомментировал поражение сборной Сербии от Бразилии (0:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

По мнению Ивковича, балканская команда поплатилась за излишнюю осторожность. Журналист также отметил, что сербские болельщики остались разочарованы игрой своих любимцев.

«Сербия сыграла против Бразилии ниже всех ожиданий. Команда была слишком напуганная, слишком оборонительная», — приводит слова Ивковича Sport24.

Свой следующий матч на мундиале сборная Сербии проведёт 28 ноября против Камеруна. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.