Игрок «Химок» оценил шансы сборной Сербии на ЧМ-2022

Сербский полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич оценил шансы национальной команды своей страны на чемпионате мира – 2022.

Футболист признался, что во время предстоящего турнира будет болеть за сборную Сербии. Игрок, при идеальном раскладе, имеет желание посмотреть каждый поединок команды.

Серб считает, что у сборной есть возможность продемонстрировать великолепные результаты.

«У нас очень сильная команда, много хороших игроков и, самое главное, очень сильный тренер», - цитирует Главчича «Матч ТВ».

Сборная Сербии начнёт свой путь на турнире в Катаре с матча против Бразилии. Поединок намечен на 24 ноября.