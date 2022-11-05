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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Игрок «Химок» оценил шансы сборной Сербии на ЧМ-2022

05 Ноября 2022 • 11:38 Комментировать
Бразилия
...
Сербия
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24.11 22:00

Сербский полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич оценил шансы национальной команды своей страны на чемпионате мира – 2022.

Футболист признался, что во время предстоящего турнира будет болеть за сборную Сербии. Игрок, при идеальном раскладе, имеет желание посмотреть каждый поединок команды.

Серб считает, что у сборной есть возможность продемонстрировать великолепные результаты.

«У нас очень сильная команда, много хороших игроков и, самое главное, очень сильный тренер», - цитирует Главчича «Матч ТВ».

Сборная Сербии начнёт свой путь на турнире в Катаре с матча против Бразилии. Поединок намечен на 24 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Чм-2022 Неманья Главчич
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