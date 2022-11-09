Нигматуллин: «Никто чемпионат России серьёзно не воспринимает, тем более в Бразилии»

Чемпион России в составе московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал отсутствие в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2022 игроков из РПЛ.

Специалист считает, что российский чемпионат не входит в список лучших среди всех европейских лиг, особенно после отстранения его команд от участия в еврокубках.

«Никто чемпионат России серьёзно не воспринимает, тем более в Бразилии. В заявку Бразилии не попадает Фирмино из «Ливерпуля», что уж говорить о Малкоме и Клаудиньо?» - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Сборная Бразилии начнёт свой путь на турнире в Катаре с матча против Сербии 24 ноября.