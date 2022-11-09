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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нигматуллин: «Никто чемпионат России серьёзно не воспринимает, тем более в Бразилии»

09 Ноября 2022 • 21:11 Комментировать (1)
Бразилия
...
Сербия
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24.11 22:00

Чемпион России в составе московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал отсутствие в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2022 игроков из РПЛ.

Специалист считает, что российский чемпионат не входит в список лучших среди всех европейских лиг, особенно после отстранения его команд от участия в еврокубках.

«Никто чемпионат России серьёзно не воспринимает, тем более в Бразилии. В заявку Бразилии не попадает Фирмино из «Ливерпуля», что уж говорить о Малкоме и Клаудиньо?» - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Сборная Бразилии начнёт свой путь на турнире в Катаре с матча против Сербии 24 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Руслан Нигматуллин Чм-2022
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БРАЗИЛИЯ СЕРБИЯ
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Ноября 2022 в 21:33
ай 2-й сорт с точки зрения бобла ышо как воспренимаец.. как кландайк.. А-ха-ха-ха! )))
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