Тите: «Можете быть уверены, что Неймар ещё сыграет на этом чемпионате мира»

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о нападающем южноамериканской команды Неймаре, который вчера, 24 ноября, получил травму по ходу матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:0).

Специалист выразил уверенность в том, что лидер бразильской сборной ещё сможет сыграть на мундиале.

«Вы можете быть уверены, что Неймар снова сыграет на этом чемпионате мира. Я точно знаю это», — цитирует Тите RMC Sport.

Свой следующий матч на турнире сборная Бразилии проведёт 28 ноября против Швейцарии. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. На данный момент именно эти две команды возглавляют группу G, имея в своём активе по 3 набранных очка.