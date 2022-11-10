Белоголовцев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира – 2022

Федеральный посол ЧМ‑2018 Сергей Белоголовцев рассказал, что будет болеть за Нидерланды и Сербию на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Традиционно я поддерживаю Нидерланды, еще со времен Кройфа. Всегда их любил, хоть они с тех пор сильно изменились», — цитирует слова Белоговцева «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что также будет переживать за сборную Сербии, которая продолжает поддерживать хорошие отношения с нашей страной, в отличие от остальных спортивных держав.

Нидерланды сыграют на предстоящем турнире в группе А с Сенегалом, Эквадором и Катаром, а Сербия попала в квартет G к Бразилии, Камеруну и Швейцарии.