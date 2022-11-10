Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Белоголовцев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира – 2022

10 Ноября 2022 • 16:47 Комментировать
Сенегал
...
Нидерланды
1 5.70 X 3.70 2 1.65
21.11 19:00

Федеральный посол ЧМ‑2018 Сергей Белоголовцев рассказал, что будет болеть за Нидерланды и Сербию на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Традиционно я поддерживаю Нидерланды, еще со времен Кройфа. Всегда их любил, хоть они с тех пор сильно изменились», — цитирует слова Белоговцева «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что также будет переживать за сборную Сербии, которая продолжает поддерживать хорошие отношения с нашей страной, в отличие от остальных спортивных держав.

Нидерланды сыграют на предстоящем турнире в группе А с Сенегалом, Эквадором и Катаром, а Сербия попала в квартет G к Бразилии, Камеруну и Швейцарии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Йохан Кройф Сергей Белоголовцев сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕНЕГАЛ НИДЕРЛАНДЫ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
17:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​В Сенегале обратятся к знахарям, чтобы вылечить Мане к чемпионату мира
17:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт: «Уверен, что Магуайр – один из наших лучших центральных защитников»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Для меня включение Ондуа в заявку сборной Камеруна на чемпионат мира стало неожиданностью»
17:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Англии огласила заявку на чемпионат мира
16:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Белоголовцев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира – 2022
16:44 · Англия. Премьер-лига
​У Холанна спросили, мог ли он выбрать сборную Англии
16:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловрен: Хорватия может выиграть чемпионат мира – 2022 1
16:32 · Германия. Бундеслига
​Крузе раскрыл пикантную подробность из жизни сборной Германии на победном чемпионате мира
16:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловрен: Я очень горд быть в составе сборной Хорватии на ЧМ-2022
16:22 · Англия. Премьер-лига
​Уокер должен поехать на чемпионат мира
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: Непопадание Клаудиньо в сборную Бразилии не повлияет на его игру за «Зенит»
16:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Левандовски назвал двух фаворитов чемпионата мира – 2022
15:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
PARI: Мексика и Польша поспорят за выход из группы C на ЧМ-2022
15:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
PARI: Мбаппе может стать лучшим игроком ЧМ-2022
15:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Григорян: Мы можем ожидать максимального выхлопа от Месси на чемпионате мира - 2022
Все новости
Рекомендуем