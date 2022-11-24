Букари - первый игрок «Црвены Звезды» с 2006 года, забивший на чемпионате мира

В своем первом матче в рамках начавшегося в Катаре чемпионата мира сборная Ганы проиграла со счетом 2:3 португальской сборной. Второй гол в составе Ганы забил Осман Букари - ганский нападающий сербской «Црвены Звезды».

Как оказалось, Букари стал первым игроком «Црвены Звезды» с 2006 года, который забил в чемпионате мира - но еще любопытнее то, что тогда это тоже был игрок сборной Ганы, Хамину Драмани!

Так что пока сборная Сербии, сражаясь в настоящий момент с бразильцами, еще находится в поисках своего первого гола в Катаре, игрок лучшего (простите фаны «Партизана») сербского клуба уже в известной степени напомнил о нем в Катаре.