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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кафу назвал команды, которые могут стать «тёмными лошадками» чемпионата мира

18 Ноября 2022 • 12:32 Комментировать
Бразилия
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Сербия
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24.11 22:00

Мы уже сообщали о том, что бывший чемпион мира Кафу считает фаворитами предстоящего Мундиаля южноамериканские команды Аргентины и Бразилии. Но также он обозначил сборные, которые, по его мнению, могут стать открытием предстоящего турнира. Особо Кафу упомянул сборную Сербии, которая попала в одну группу с бразильцами.

- Бельгия, Дания, Португалия, Сербия. Не удивляйтесь. Сербы выиграли свою отборочную группу, сербы очень сильны, они не боятся навязывать свой футбол сопернику. Ах да, сборная Франции тоже будет сильна, как всегда в последние годы, - цитирует слова Кафу RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Кафу Сборная Сербии
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БРАЗИЛИЯ СЕРБИЯ
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