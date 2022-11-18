Кафу назвал команды, которые могут стать «тёмными лошадками» чемпионата мира

Мы уже сообщали о том, что бывший чемпион мира Кафу считает фаворитами предстоящего Мундиаля южноамериканские команды Аргентины и Бразилии. Но также он обозначил сборные, которые, по его мнению, могут стать открытием предстоящего турнира. Особо Кафу упомянул сборную Сербии, которая попала в одну группу с бразильцами.

- Бельгия, Дания, Португалия, Сербия. Не удивляйтесь. Сербы выиграли свою отборочную группу, сербы очень сильны, они не боятся навязывать свой футбол сопернику. Ах да, сборная Франции тоже будет сильна, как всегда в последние годы, - цитирует слова Кафу RMC Sport.