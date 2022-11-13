Сербия: как сборная выступит на чемпионате мира в Катаре

Сборная Сербии стартует на чемпионате мира матчем с национальной командой Бразилии 24 ноября. Представляем вашему вниманию сербскую дружину.

История выступлений сборной Сербии на чемпионатах мира

Сербия как правопреемница Югославии может в полной мере считать свою историю на чемпионатах мира с 1930 года, когда команда достигла полуфинала. В 1962 году сборная вновь дошла до 1/2 и в итоге заняла четвёртое место. Когда ещё была большая Югославия, в 1990-м был четвертьфинал. Затем, уже после распада, был выход в плей-офф в 1998-м и поражение в 1/8. А уж как Сербия команда участвует на третьем чемпионате мира, но в 2010-м и 2018-м преодолеть групповой этап не получилось.

Кто попал в группу со сборной Сербии на чемпионате мира

Сербия попала в такую группу, где разыгрывается только одна путёвка в плей-офф. Одну получит Бразилия, а вот за вторую развернётся борьба. Сербия и Швейцария выглядят фаворитами, но Камерун постарается и сам опередить европейцев.

Как выступит и какое место займёт сборная Сербии на чемпионате мира

Сборная Сербии традиционно получает большие авансы, но никогда не может их реализовать. На самом деле, кажется, что в этот раз будет всё как всегда. Если сербы выйдут из группы, это уже будет хорошо.

Состав сборной Сербии

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).

Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба — «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК).

Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александр Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радоньич («Торино»).

Главные потери сборной Сербии перед чемпионатом мира

Осенью на сербов неприятные новости сыпались. Одни за другим травмы получили Иван Илич, Дарко Лазович, Душан Влахович, Андрийя Живкович. Однако они успели восстановиться. А вот Эрхан Машович остался вне заявки. Также не сыграет на турнире Урош Спаич, хорошо нам известный. Помимо этого не нашлось места в заявке Матейе Настасичу.

Расписание матчей сборной Сербии

24 ноября в 22:00 – Бразилия – Сербия;

28 ноября в 13:00 – Камерун – Сербия;

2 декабря в 22:00 – Сербия – Швейцария.

Какие шансы сборной Сербии победить на чемпионате мира – прогноз

В победу сербов на чемпионате мира не верится абсолютно. Во-первых, балканцы традиционно сами себе создают кучу проблем. Даже если этого не случится, у команды нет такого состава, чтобы на равных бороться с топ-сборными.

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Капитан сборной Сербии

Повязка в национальной команде доверена Душану Тадичу. Это редкий случай, когда футболист сборной Сербии не выступал бы ни за «Црвену Звезду», ни за «Партизан». Из «Войводины» он перебрался в «Гронинген», потом был «Твенте», английский «Саутгемптон» и возвращение в Голландию в «Аякс».

Главный тренер сборной Сербии

Возглавляет сборную человек потрясающей судьбы. Драган Стойкович был легендой «Црвены Звезды», откуда перебрался в «Марсель» и выиграл Лигу чемпионов. Однако травмы не позволили хавбеку построить большую европейскую карьеру, зато в Японии он стал легендой в «Нагоя Грампус».

По завершении карьеры Стойкович стал… президентом Югославского футбольного союза. Сборная при нём не смогла пробиться на чемпионат мира-2002 и Евро-2004, но вышла на мундиаль-2006. Затем Стойкович стал президентом «Црвены Звезды». Лишь после этого он решил попробовать себя в качестве тренера. Стойкович возглавил «Нагою» и выиграл с ней Джей-лигу. Поработав в Китае, он вернулся на родину и в 2021-м принял сборную страны.

Где смотреть матчи сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.