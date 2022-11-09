Роналдо призвал наставника бразильской сборной взять Эндрика на Мундиаль

Знаменитый «Зубастик» Роналдо считает, что наставник бразильской сборной должен пригласить в сборную на чемпионат мира в Катаре нового феномена бразильского футбола - 16-летнего вундеркинда Эндрика.

Сам Роналдо в возрасте 17 лет поехал на чемпионат мира в США в 1994, хотя и не отыграл там ни минуты.

- Общественность обсуждает отсутствие Габигола, но если нужен еще один нападающий, то я бы взял Эндрика. Это новый феномен, у него большое будущее. В 1994 Парейра взял меня на чемпионат мира. В 2002 Сколари взял Кака, а вот Дунга в 2010 не взял Неймара, хотя вся страна этого хотела. И это было ошибкой, - цитирует Роналдо ESPN.