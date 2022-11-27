Кафу: «Меня не беспокоит травма Неймара»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высказался о травме нападающего «селесао» Неймара, которую он получил в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:0).

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист не сможет помочь своей команде до самого старта плей-офф.

Кафу признался, что его не беспокоит повреждение Неймара, поскольку он умеет быстро восстанавливаться. Также, по мнению эксперта, в сборной Бразилии есть игроки, которые способны заменить своего лидера.

«Уверен, что он поправится как можно скорее. У нас есть игроки, которые могут компенсировать отсутствие Неймара», — приводит слова Кафу ESPN.

Напомним, что свой следующий матч на мундиале бразильцы проведут завтра, 28 ноября, против Швейцарии. Начало — в 19:00 по московскому времени.