Алвес рассказал об атмосфере в сборной Бразилии

Правый латераль сборной Бразилии Дани Алвес поведал об атмосфере в национальной команде перед стартом на чемпионате мира – 2022.

«Бразилия исторически считается одним из главных фаворитов чемпионата мира. В последние годы нам не удавалось добиться успеха на мундиале, однако сейчас у нас достаточно толстокожая команда. По человеческим качествам у Бразилии одна из лучших раздевалок за долгое время», - передает слова защитника Gazzetta dello Sport.

Бразильская команда стартует на мундиале в Катаре поединком против сборной Сербии. Матч пройдет сегодня, 24 ноября, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.