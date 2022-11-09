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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кака: «Бразилия - фаворит, вне всяких сомнений»

09 Ноября 2022 • 23:11 Комментировать
Бразилия
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Сербия
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24.11 22:00

Все меньше и меньше дней остается до начала чемпионата мира в Катаре, и бывший обладатель «Золотого мяча-2007» бразилец Кака не сомневается в том, что сборная его страны будет среди главных претендентов на награду. В последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 году, когда это сделала сборная, ведомая Роналдо.

- Бразилия - фаворит, там давно уже работают над этим проектом. У команды есть уже должный опыт. Но есть и сюрпризы, такие, как Бремер, о котором я еще несколько месяцев назад я и не знал. Кроме Бразилии, фаворитами считают Францию и Аргентину, сюрприззом может стать Сербия, - цитирует Кака La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Кака Сборная Бразилии
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БРАЗИЛИЯ СЕРБИЯ
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