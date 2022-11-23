Тите: Я переживаю не так сильно, как перед ЧМ-2018 в России

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался в преддверии матча первого тура чемпионата мира – 2022 против Сербии.

«Я не буду говорить о стартовом составе, чтобы у соперника не появилось преимущество. Я всегда подстраиваюсь под игроков. Хотя мои решения могут кому-то не нравиться», — цитирует Тите Calciomercato.

Специалист отметил, что Бразилия забила больше всех мячей и пропустила меньше всех в рамках отборочного раунда, поэтому у него нет такого сильного переживания, как перед турниром в России.

Матч между Бразилией и Сербией пройдет завтра, 24 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.