Сборная Бразилии открыла счёт в матче с сербами

В последнем матче дня на чемпионате мира играют сборные Бразилии и Сербии. На 62-й минуте был открыт счет. Неймар по центру протащил мяч к штрафной, но пробить не смог, так как отпустил круглого от себя, тут же Винисиус с левого края штрафной плотно пробил низом, голкипер справился, но на подборе у линии штрафной расторопнее всех оказался Ришарлисон, он и поразил в касание пустые ворота.

Напомним, что сегодня в этой группе сборная Швейцарии переиграла Камерун (1:0).

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