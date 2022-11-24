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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Бразилии открыла счёт в матче с сербами

24 Ноября 2022 • 23:24 Комментировать
Бразилия
2:0
Сербия
окончен

В последнем матче дня на чемпионате мира играют сборные Бразилии и Сербии. На 62-й минуте был открыт счет. Неймар по центру протащил мяч к штрафной, но пробить не смог, так как отпустил круглого от себя, тут же Винисиус с левого края штрафной плотно пробил низом, голкипер справился, но на подборе у линии штрафной расторопнее всех оказался Ришарлисон, он и поразил в касание пустые ворота.

Напомним, что сегодня в этой группе сборная Швейцарии переиграла Камерун (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Сербии
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