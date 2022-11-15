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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Малком — о составе Бразилии на ЧМ-2022: «Тренер выбрал лучших игроков»

15 Ноября 2022 • 18:48 Комментировать
Бразилия
...
Сербия
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24.11 22:00

Нападающий «Зенита» Малком Филипе высказался о своём непопадании в состав сборной Бразилии для участия в чемпионате мира – 2022.

«У Бразилии очень сильная сборная, тренер выбрал своих лучших игроков. Порой мы можем не соглашаться с его решением, но он именно тот, кто делает выбор и принимает на себя ответственность», — приводит слова Малкома «Чемпионат».

По мнению футболиста, Бразилия едет очень хорошим составом, хочется, чтобы команда порадовала всех болельщиков.

В первом туре чемпионата мира сборная Бразилии встретится с Сербией, матч состоится 24 ноября в 22:00 по мск. Далее бразильцы сыграют против Швейцарии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Малком Филипе
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БРАЗИЛИЯ СЕРБИЯ
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