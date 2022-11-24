Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией

Сборная Бразилии помучалась с командой Сербией, но после перерыва добилась своего. Ришарлисон забил дважды, что и принесло успех «селесао».

В четверг на чемпионате мира стартовал главный фаворит турнира сборная Бразилии. «Селесао» в дебютном поединке на мундиале встречались с командой Сербии. Команды, выходя на поле, уже знали, в другом матче группы швейцарцы успели обыграть камерунцев.

Бразильцы сразу постарались взять мяч и игру под контроль. «Селесао» уже на первых минутах совершили несколько прорывов, сербы же отвечали навесами в штрафную соперника. На 13-й минуте Неймар постарался оформить «сухой лист», но после его удара от угла поля Ваня Миленкович-Савич успел сделать пару шагов назад и кулаком отбить мяч за пределы поля. Постепенно темп спал, зато бразильцы плотно завладели футбольным снарядом.

В середине тайма Каземиро решился на дальний удар, но вратарь сербов вновь оказался на месте. Вскоре Тьяго Силва шикарной разрезающей передачей оставил не у дел сербскую оборону, Винисиус вырывался на рандеву с голкипером соперника, но Миленкович-Савич успел выйти и опередить соперника, выбив мяч в падении. За десять минут до конца первого тайма Ришарлисон пробил в ближний угол и попал в створ, но вратарь сербов вновь был на месте. Затем после заброса Винисиус слева бежал вместе с Миленковичем, серб, пытаясь выбить мяч, попал себе в голову, бразилец ворвался в штрафную и готовился забивать, но защитник его всё же настиг и не дал спокойно нанести удар.

В самом начале второго тайма Рафинья получил мяч справа и пробил, но Миленкович-Савич был на месте. Через десять минут Винисиус после передачи с фланга бил метров с одиннадцати без помех, но в створ не попал. За несколько секунд до истечения часа игры Алекс Сандро решился на дальний удар, но его мощнейший выстрел пришёлся в штангу.

Буквально тут же бразильцы своего всё же добились. Неймар получил мяч слева в штрафной, сделал пас на Винисиуса, который здорово пробил. Милинкович-Савич сумел парировать футбольный снаряд, но почти по центру, и Ришарлисон добил его в цель.

Нельзя было сказать, что сербы прямо прибавили. После углового у ворот бразильцев вскоре возникла легкая паника, но «селесао» всё же отбились. В ответ южноамериканцы забили пока лучший гол турнира. Винисиус слева прострелил, Ришарлисон, стоя в пол-оборота одной ногой подбросил мяч, а затем развернувшись другой с лёта вколотил мяч в нижний угол.

Вскоре Каземиро мог забить гол, который мог бы стать конкурентом удару Ришарлисона. Хавбек с линии штрафной обводящим ударом целился в «девятку», но угодил в перекладину. Затем Фред решился на дальний удар, но Миленкович-Савич вновь спас свои ворота. Чуть позже Родриго бил с линии штрафной, но получилось чуть выше. Сербы же за 90 минут так ни разу и не пробили в створ ворот бразильцев.

«Селесао» начали чемпионат мира в Катаре с уверенной победы. Во втором туре бразильцы сыграют со швейцарцами и поспорят с ними за первое место в группе. Сербов же ждут камерунцы.