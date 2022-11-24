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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией

24 Ноября 2022 • 23:56 Комментировать (7)
Бразилия
2:0
Сербия
окончен

Сборная Бразилии помучалась с командой Сербией, но после перерыва добилась своего. Ришарлисон забил дважды, что и принесло успех «селесао».

Протокол игры  
Бразилия2:0Сербия
(1:0) Ришарлисон62'  
(2:0) Ришарлисон73'  
Алиссон БекерДанило ЛуисМаркиньос МаркосСилва ТьягоАлекс СандроПакета Лукас 75' (Фред Сантос ( 75') Каземиро КарлосРафинья Диас 87' (Мартинелли Габриэл ( 87') Неймар 79' (Жезус Габриэл ( 79') Винисиус Жуниор 76' (Родриго ( 76') Ришарлисон 79' (Антони ( 79')
Запасные: Бремер ГлейсонФабиньо ЭнрикеГимараэс БруноЭдерсон МораесТеллес АлексМилитао ЭдерВевертон ПерейраРибейро ЭвертонПедро ГильермеАлвес Дани
Милинкович-Савич ВаняМиленкович НиколаВелькович МилошПавлович Страхиня  7'Живкович Андрия 57' (Илич Иван ( 57') Младенович Филип 66' (Лазович Дарко ( 66') Милинкович-Савич СергейГудель Неманья  49' 57' (Радоньич Неманья ( 57') Лукич Саша  64' 66' (Влахович Душан ( 66') Тадич ДушанМитрович Александар 83' (Максимович Неманья ( 83')
Запасные: Дмитрович МаркоРайкович ПредрагЭракович СтрахиньяЙович ЛукаБабич СрджанКостич ФилипГруйич МаркоМитрович СтефанДжуричич ФилипРачич Урош
24 ноября. Стадион "Стадион Лусаил".

В четверг на чемпионате мира стартовал главный фаворит турнира сборная Бразилии. «Селесао» в дебютном поединке на мундиале встречались с командой Сербии. Команды, выходя на поле, уже знали, в другом матче группы швейцарцы успели обыграть камерунцев.

Бразильцы сразу постарались взять мяч и игру под контроль. «Селесао» уже на первых минутах совершили несколько прорывов, сербы же отвечали навесами в штрафную соперника. На 13-й минуте Неймар постарался оформить «сухой лист», но после его удара от угла поля Ваня Миленкович-Савич успел сделать пару шагов назад и кулаком отбить мяч за пределы поля. Постепенно темп спал, зато бразильцы плотно завладели футбольным снарядом.

В середине тайма Каземиро решился на дальний удар, но вратарь сербов вновь оказался на месте. Вскоре Тьяго Силва шикарной разрезающей передачей оставил не у дел сербскую оборону, Винисиус вырывался на рандеву с голкипером соперника, но Миленкович-Савич успел выйти и опередить соперника, выбив мяч в падении. За десять минут до конца первого тайма Ришарлисон пробил в ближний угол и попал в створ, но вратарь сербов вновь был на месте. Затем после заброса Винисиус слева бежал вместе с Миленковичем, серб, пытаясь выбить мяч, попал себе в голову, бразилец ворвался в штрафную и готовился забивать, но защитник его всё же настиг и не дал спокойно нанести удар.

В самом начале второго тайма Рафинья получил мяч справа и пробил, но Миленкович-Савич был на месте. Через десять минут Винисиус после передачи с фланга бил метров с одиннадцати без помех, но в створ не попал. За несколько секунд до истечения часа игры Алекс Сандро решился на дальний удар, но его мощнейший выстрел пришёлся в штангу.

Буквально тут же бразильцы своего всё же добились. Неймар получил мяч слева в штрафной, сделал пас на Винисиуса, который здорово пробил. Милинкович-Савич сумел парировать футбольный снаряд, но почти по центру, и Ришарлисон добил его в цель.

Нельзя было сказать, что сербы прямо прибавили. После углового у ворот бразильцев вскоре возникла легкая паника, но «селесао» всё же отбились. В ответ южноамериканцы забили пока лучший гол турнира. Винисиус слева прострелил, Ришарлисон, стоя в пол-оборота одной ногой подбросил мяч, а затем развернувшись другой с лёта вколотил мяч в нижний угол.

Вскоре Каземиро мог забить гол, который мог бы стать конкурентом удару Ришарлисона. Хавбек с линии штрафной обводящим ударом целился в «девятку», но угодил в перекладину. Затем Фред решился на дальний удар, но Миленкович-Савич вновь спас свои ворота. Чуть позже Родриго бил с линии штрафной, но получилось чуть выше. Сербы же за 90 минут так ни разу и не пробили в створ ворот бразильцев.

«Селесао» начали чемпионат мира в Катаре с уверенной победы. Во втором туре бразильцы сыграют со швейцарцами и поспорят с ними за первое место в группе. Сербов же ждут камерунцы.

Роман Андреев

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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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CERG
25 Ноября 2022 в 00:20
Бразилия играет очень мощно, на уровне Франции, но с джагой)
redwhite1959
25 Ноября 2022 в 00:07
Что тут скажешь - бразильцы сильны и полностью подтвердили звание фаворита этого чемпионата! Обыграли сербов в "одну калитку". В этой игре южноамериканцы выглядели командой без слабых мест. Но - помню - в 1982 году на групповом этапе они выглядели также, а потом был матч на вылет с Италией, которая тогда еле вышла из своей группы. Так что рано делать какие-либо далеко идущие прогнозы - пожалуй лишь тот, что на этом ЧМ бразильцы выйдут из группы с первого места))
ЮвиК
25 Ноября 2022 в 00:07
Сербы большое разочарование. Бразильцы они и в африке бразильцы.
ARTUR
25 Ноября 2022 в 00:06
По этому матчу , сербы разачаровали , первый тайм еще как то держались, но что организовать в атаке так и не смогли за весь матч , Бразилия хорошо вышла на второй тайм , взвинтили еще темп , играют с настроением , но на чемпионов я бы их пока не ставил . прошли все первые матчи ... Впечатлила больше всех Испания , потом Англия , третьи Бразилия , провально выглядит Месси в золотых бутсах и компания , датчане , никакущие Хорваты , Бельгия.. Франция пока что очень не понятная как и Германия , удивили Корейцы и Япония , с большим потенциалом Португалия . Все остальные лишь для колорита .
Element-22
25 Ноября 2022 в 00:11
А про голландцев словечко?)
Element-22
24 Ноября 2022 в 23:59
Смешанные впечатления бразилы оставили. В первом тайме как-то невнятно, во втором - получше, но совсем хорошо стало, когда сербы уже руки опустили. В целом из всех топ-сборных, которые меня впечатлили за 1ый тур (Англия, Франция и Испания), у этих была самая серьёзная оппозиция. Интересно посмотреть дальше.
ARTUR
24 Ноября 2022 в 23:59
Какая то странная тенденция )) первый тайм никакущий , а второй супер )))
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