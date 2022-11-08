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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фирмино отреагировал на пропуск ЧМ-2022

08 Ноября 2022 • 22:34 Комментировать
Бразилия
...
Сербия
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24.11 22:00

Бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался о пропуске катарского мундиаля.

«Чемпионат мира — мечта каждого игрока, и я не являюсь исключением. Вчера дела сложились не так, как я хотел. Но, оглядываясь назад, я благодарю Бога за то, что позволил мне жить этой мечтой», – заявил чемпион Англии в своих социальных сетях. Игрок отметил, что для него выступление в национальной команде всегда является огромной честью.

Накануне главный тренер «пентакампеонов» Тите объявил список из 26 футболистов, которые поедут за шестым титулом чемпионов мира в Катар. Соперниками Бразилии по группе станут Сербия, Швейцария и Камерун.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Чм-2022 Роберто Фирмино
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