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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

O Globo составил топ самых лучших бразильских футболистов за всю историю Кубка мира

11 Ноября 2022 • 05:53 Комментировать
Бразилия
...
Сербия
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24.11 22:00

Авторитетное бразильское издание O Globo составило топ самых лучших футболистов страны за всю историю Кубка мира. Бразилия, напомним, пять раз побеждала в самом престижном турнире в мире - и трижды это происходило при Пеле. Соответственно, его и поставили на первое место.

Второй в этом списке - его соотечественник и современник Гарринча, но стоит заметить, что из десяти голосовавших трое поставили его на первое место, а это серьезный результат. Третье место досталось Роналдо - он выиграл два Кубка мира, правда, в 1994 не сыграл ни одной минуты, плюс в 1998 вывел Бразилию в финал, а также забил 15 голов в 19 матчах в рамках финальной части ЧМ.

Четвертый - Ромарио, звезда прагматичной сборной Парейры в 1994 году, выигравшей четвертый чемпионский титул по пенальти в финале с Италией. 

Дальше десятка составлена в основном из игроков сборной 60-х и 70-х годов прошлого столетия (Диди, Нилтон Сантос, Жаирзиньо, Загало, Джерсон), вплоть до десятого места - там располагается Ривалдо.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Пеле Гарринча Ромарио
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