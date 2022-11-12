Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Неймар назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира

12 Ноября 2022 • 02:24 Комментировать
Бразилия
...
Сербия
1 1.43 X 4.50 2 7.90
24.11 22:00

Форвард сборной Бразилии Неймар высказал своё мнение по поводу фаворитов чемпионата мира – 2022.

Футболист выделил сборные Франции, Аргентины, Германии, Англии и Бельгии. Об этом сообщает издание 101 Great Goals.

Бразилии на групповом этапе турнира в Катаре будут противостоять Сербия, Швейцария и Камерун, Франции – Австралия, Дания и Тунис, Аргентине – Саудовская Аравия, Мексика и Польша, Германии – Япония, Испания и Коста-Рика, Англии – Иран, США и Уэльс, Бельгии – Канада, Марокко и Хорватия.

Само издание отметило сомнительным выбор бразильского игрока в пользу сборной Англии в связи с большим количеством проблем из-за травм и плохой формы после прошедшего чемпионата Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЗИЛИЯ СЕРБИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Ноября
03:42 · Германия. Бундеслига
Маттеус - Марадоне: «Это первый чемпионат мира без тебя»
03:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маккензи не был включен в состав сборной США, несмотря на сильное выступление за «Генк»
02:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт: «Всегда советую игрокам не использовать соцсети слишком часто»
02:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира
02:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар: «Уровень этого чемпионата мира будет очень высоким»
01:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар: «Я с детства мечтал выиграть чемпионат мира»
01:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Объявлен состав сборной Катара на ЧМ-2022 официально
00:40 · Другое
Касильяс в шутливой форме отреагировал на свое непопадание на чемпионат мира в составе сборной Испании
00:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Катарцы показали деревню для болельщиков - 6 тысяч квартир из морских контейнеров видео
11 Ноября
23:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Впервые за почти 50 лет в сборную Германии вызваны сразу два игрока из франкфуртского «Айнтрахта»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Бальде поддержал сборную Сенегала перед ЧМ-2022
20:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альба поделился эмоциями от попадания в заявку на ЧМ-2022
18:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Экс-игрок сборной Бразилии: «Вызов Мартинелли – позор, его никто не знает» 1
18:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси – в заявке сборной Аргентины на чемпионат мира 1
16:47 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои отказался от вызова в сборную Ганы на чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем