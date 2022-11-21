Милитао – о том, почему Винисиус запасной в сборной Бразилии: «В команде есть и другие хорошие игроки»

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао постарался объяснить, почему его одноклубник Винисиус Жуниор не играет в основе сборной Бразилии. Напомним, Тите предпочитает ставить на позицию левого вингера Неймара из «ПСЖ».

«Винисиус – отличный футболист, но в команде есть и другие хорошие игроки», – цитирует Милитао журналист Марио Картахена, представляющий издание Marca.

Напомним, в конце прошлого сезона Винисиус Жуниор забил победный мяч за мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В голосовании за «Золотой мяч» бразилец занял восьмую строчку.

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса 6 голов и 3 ассиста в чемпионате Испании.