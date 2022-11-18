Винисиус: «Мы выросли на игре Неймара, а теперь хотим помочь ему выиграть чемпионат мира»

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о взаимоотношениях с Неймаром.

Ранее Родриго, также представляющий «Реал», назвал Неймара лучшим игроком нынешней сборной Бразилии.

«Для всех нас мечта играть вместе с Неймаром на чемпионате мира, потому что мы выросли на его игре, мы боготворили его, а теперь он наш лидер и помогает нам. – отмечает Винисиус важность звезды «ПСЖ» для нового поколения бразильцев. – Мы хотим помочь ему достичь нашей главной цели – выиграть чемпионат мира», – добавил 22-летний игрок.

Сборная Бразилии сыграет в одной группе со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.