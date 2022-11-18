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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Винисиус: «Мы выросли на игре Неймара, а теперь хотим помочь ему выиграть чемпионат мира»

18 Ноября 2022 • 23:55 Комментировать
Бразилия
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Сербия
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24.11 22:00

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о взаимоотношениях с Неймаром.

Ранее Родриго, также представляющий «Реал», назвал Неймара лучшим игроком нынешней сборной Бразилии.

«Для всех нас мечта играть вместе с Неймаром на чемпионате мира, потому что мы выросли на его игре, мы боготворили его, а теперь он наш лидер и помогает нам. – отмечает Винисиус важность звезды «ПСЖ» для нового поколения бразильцев. – Мы хотим помочь ему достичь нашей главной цели – выиграть чемпионат мира», – добавил 22-летний игрок.

Сборная Бразилии сыграет в одной группе со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Чемпионат Мира Неймар Винисиус Жуниор
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