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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Крунич верит в то, что сборная Сербии ещё способна показать себя на чемпионате мира

25 Ноября 2022 • 12:59 Комментировать
Бразилия
2:0
Сербия
окончен

Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич поделился мнением о перспективах сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, вчера, 24 ноября, сербы уступили Бразилии (0:2) в матче 1-го тура мундиаля. По мнению Крунича, хоть балканская команда и не смогла сыграть на своём привычном уровне в первой игре, она ещё способна хорошо выступить на этом турнире.

«Может, проиграть Бразилии в начале — это не так плохо. В команде создалась хорошая атмосфера. Подбор игроков тоже на уровне», — цитирует Крунича «Спорт-Экспресс».

Также эксперт отметил, что на результате встречи с Бразилией могло отразиться отсутствие полузащитника Филипа Костича, а также плохая форма нападающих Душана Влаховича и Александара Митровича.

Свой следующий матч на чемпионате мира сборная Сербии проведёт 28 ноября против Камеруна. Начало — в 13:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Сербии Бранислав Крунич
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