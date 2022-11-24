Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баньяц: «Хочу увидеть Сербию в финале чемпионата мира»

24 Ноября 2022 • 20:53 Комментировать
Бразилия
0:0
Сербия
1 1.42 X 5.20 2 8.10
1-й тайм

Хавбек «Краснодара» Михайло Баньяц высказался о перспективах сербской сборной на катарском чемпионате мира.

«С нетерпением жду матча против Бразилии, и, конечно, победы Сербии. Знаю, что многие российские болельщики будут поддерживать сборную Сербии. Это круто. Хочу увидеть Сербию в финале чемпионата мира», — заявил полузащитник коллектива Российской премьер-лиги, чьи слова приводит«РБ Спорт». Михайло аргументировал свои ожидания тем, что в футболе возможно всё.

Напомним, что Сербия последней вступит в борьбу за титул игрой против бразильской сборной сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Михайло Баньяц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЗИЛИЯ СЕРБИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Уругвай Уругвай
Южная Корея Южная Корея
0
0
1.81 3.65 4.90
Видео
Окончен
Португалия Португалия
Гана Гана
3
2
1.57 4.10 6.80
Видео
47 мин
Бразилия Бразилия
Сербия Сербия
0
0
1.49 4.60 7.20
Видео
25.11.22 в 13:00
Уэльс Уэльс
Иран Иран
2.17 3.35 3.75
Видео
25.11.22 в 16:00
Катар Катар
Сенегал Сенегал
3.90 3.40 2.07
Видео
25.11.22 в 19:00
Нидерланды Нидерланды
Эквадор Эквадор
1.70 3.90 5.40
Видео
25.11.22 в 22:00
Англия Англия
США США
1.68 3.90 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Ноября
22:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Фернандеш: Критика помогает Роналду
22:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радченко: «Японцы были более мотивированы почему-то»
22:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналду стал третьим игроком в иерархии самого молодого и самого возрастного автора мяча сборной на ЧМ
22:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Невеш высказался о победе над Ганой
22:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радченко: «Японцы стали намного сильнее в физическом плане»
22:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Букари - первый игрок «Црвены Звезды» с 2006 года, забивший на чемпионате мира
22:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантуш прокомментировал победу над Ганой
22:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«На это каждый ответит, каждый ответит «Конечно, Вася!» - Ибрагимович нахваливает Жиру
22:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дюмфрис: «Мы приехали в Катар, чтобы играть в футбол»
21:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Матч Бразилия – Сербия судит тот же рефери, что и 4 года назад в России
21:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фелиш: «Играть с Роналду — мечта»
21:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов: «Роналду — великий»
21:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Лукаку вернулся к тренировкам в сборной Бельгии
21:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Фелиш – третий самый молодой бомбардир Португалии на ЧМ, Роналду – первый
21:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бруну Фернандеш - первый автор двух голевых передач за сборную Португалии в матче ЧМ с 1966 года
Все новости
Рекомендуем