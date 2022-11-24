Баньяц: «Хочу увидеть Сербию в финале чемпионата мира»

Хавбек «Краснодара» Михайло Баньяц высказался о перспективах сербской сборной на катарском чемпионате мира.

«С нетерпением жду матча против Бразилии, и, конечно, победы Сербии. Знаю, что многие российские болельщики будут поддерживать сборную Сербии. Это круто. Хочу увидеть Сербию в финале чемпионата мира», — заявил полузащитник коллектива Российской премьер-лиги, чьи слова приводит«РБ Спорт». Михайло аргументировал свои ожидания тем, что в футболе возможно всё.

Напомним, что Сербия последней вступит в борьбу за титул игрой против бразильской сборной сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московскому времени.