Сербия проигрывала во всех матчах ЧМ, в которых пропускала первой

В своем первом матче в рамках группового раунда финальной части чемпионата мира сборная Сербии сражается с бразильцами, и балканская команда пропустила уже два мяча. Шансы на то, что сербы смогут уйти от поражения, минимальны - как показывает статистика, сербы проиграли пять предыдущих матчей чемпионатов мира, в которых пропускали первыми. Неудача с Бразилией может стать шестым подобным матчем.

Следить за событиями игры между сборными Бразилии и Сербии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.