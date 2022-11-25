Вьештица: «Бразилия – одна из сильнейших сборных на этом чемпионате мира»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Милан Вьештица высказался о результате игры Сербии и Бразилии на ЧМ-2022.

«Все думали, что может случиться чудо, но Бразилия – одна из сильнейших сборных на этом чемпионате мира. Сейчас будет самая главная игра с Камеруном. Было бы хорошо, чтобы Камерун и Швейцария сыграли вничью. Самое главное – обыграть Камерун. И потом игра со Швейцарией будет такой же важной, как финал», – заявил игрок в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, «пентакампеоны» входят в число главных претендентов на золотые медали катарского мундиаля. Вьештица отметил, что Сербии нужно забыть неудачную игру и сфокусироваться на встрече с Камеруном.

Напомним, что следующий поединок для подопечных Драгана Стойковича пройдёт в понедельник, 28 ноября.