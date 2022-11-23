Отец Неймара может стать новым агентом Родриго

Нападающий мадридского «Реала» Родриго готов разорвать связи со своим нынешним агентом Ником Аркури. По информации от бразильского издания UOL Esporte, представлять интересы футболиста хочет отец Неймара.

Пока неизвестно, заинтересован ли в сотрудничестве с отцом Неймара сам Родриго. Известно лишь то, что футболист мадридского «Реала» намерен уволить своего нынешнего агента.

В этом сезоне Родриго добился серьёзного прогресса и теперь получает гораздо больше игрового времени. Сейчас на счету бразильца 4 гола и 4 результативные передачи в чемпионате Испании.

Неймар и Родриго завтра вместе начнут выступления за сборную Бразилии на чемпионате мира, сыграв в первом матче группового этапа с Сербией.