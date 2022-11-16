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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мелкадзе: «На чемпионате мира буду болеть за Бразилию, потому что они сильные»

16 Ноября 2022 • 17:23 Комментировать
Бразилия
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Сербия
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24.11 22:00

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, какую команду будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира.

По словам 25-летнего футболиста, он намерен болеть за сборную Бразилии, так как южноамериканский футбол его привлекает больше европейского.

«Буду болеть за Бразилию. Почему? Они самые сильные, ха-ха. Мне симпатичны бразильцы», — цитирует Мелкадзе «Чемпионат».

Напомним, что мировое первенство пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира бразильцам будут противостоять команды Сербии, Швейцарии и Камеруна. Сборные, вышедшие в плей-офф из этого квартета, в играх на выбывание встретятся с сильнейшими коллективами из группы H, представленной Португалией, Ганой, Южной Кореей и Уругваем.   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Георгий Мелкадзе
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БРАЗИЛИЯ СЕРБИЯ
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