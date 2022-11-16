Мелкадзе: «На чемпионате мира буду болеть за Бразилию, потому что они сильные»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, какую команду будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира.

По словам 25-летнего футболиста, он намерен болеть за сборную Бразилии, так как южноамериканский футбол его привлекает больше европейского.

«Буду болеть за Бразилию. Почему? Они самые сильные, ха-ха. Мне симпатичны бразильцы», — цитирует Мелкадзе «Чемпионат».

Напомним, что мировое первенство пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира бразильцам будут противостоять команды Сербии, Швейцарии и Камеруна. Сборные, вышедшие в плей-офф из этого квартета, в играх на выбывание встретятся с сильнейшими коллективами из группы H, представленной Португалией, Ганой, Южной Кореей и Уругваем.