Кутепов рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира - 2022

Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов, ныне выступающий за «Торпедо», поведал о том, кого будет поддерживать на чемпионате мира – 2022.

«Бразилия - один из фаворитов. У Англии очень хорошая команда. Но на ЧМ случается все, сильных команд много - посмотрим. Я буду болеть за сборную Сербии, как и вся моя семья», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

Сборная Сербии стартует на чемпионате мира матчем против команды Бразилии. Встреча состоится сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.