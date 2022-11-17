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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фабиньо — о бразильцах, выступающих за «Манчестер Юнайтед»: «Они выбрали не то место для продолжения карьеры»

17 Ноября 2022 • 17:56 Комментировать (1)
Бразилия
...
Сербия
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24.11 22:00

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо Энрике подшутил над своими партнёрами по сборной Бразилии, которые выступают за «Манчестер Юнайтед».

Фабиньо считает, что Фред Сантос, Каземиро и Антони выбрали не то место для продолжения карьеры. Отметим, что Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, как и Антони. А вот Фред защищает цвета «красных дьяволов» с лета 2018 года.

«Когда Каземиро играл в «Реале», я всегда поздравлял его с выигранными трофеями. Надеюсь с ним «Манчестер Юнайтед» не станет намного сильнее», — цитирует Фабиньо The Sun.

Напомним, 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира, где сборной Бразилии в рамках группового этапа турнира предстоит встретится с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии Каземиро Фред Сантос Антони Фабиньо Энрике
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БРАЗИЛИЯ СЕРБИЯ
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Комментарии (1)
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snk6565
17 Ноября 2022 в 18:00
Ты бы молчал в этом сезоне...дятел лысый
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