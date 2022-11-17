Фабиньо — о бразильцах, выступающих за «Манчестер Юнайтед»: «Они выбрали не то место для продолжения карьеры»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо Энрике подшутил над своими партнёрами по сборной Бразилии, которые выступают за «Манчестер Юнайтед».

Фабиньо считает, что Фред Сантос, Каземиро и Антони выбрали не то место для продолжения карьеры. Отметим, что Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, как и Антони. А вот Фред защищает цвета «красных дьяволов» с лета 2018 года.

«Когда Каземиро играл в «Реале», я всегда поздравлял его с выигранными трофеями. Надеюсь с ним «Манчестер Юнайтед» не станет намного сильнее», — цитирует Фабиньо The Sun.

Напомним, 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира, где сборной Бразилии в рамках группового этапа турнира предстоит встретится с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.