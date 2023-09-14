Из-за проблем со здоровьем полузащитники Лука Гагнидзе и Даниил Фомин не помогут «Динамо» в пятничном матче Премьер-лиги против «Пари НН». К счастью, повреждения Гагнидзе и Фомина не являются серьёзными. Футболисты должны сыграть в кубковом матче против «Краснодара». Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Матч четвёртого тура групповой стадии Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо» пройдёт во вторник, 19 сентября.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место.