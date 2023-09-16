​«Динамо» не имеет проблем с получением денег от европейских клубов

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», сообщил, что у клуба нет никаких проблем с получением денег от европейских клубов.

Отвечая на вопрос о том, получили ли динамовцы деньги за трансфер Сабы Сазонова в «Торино», Гафин сказал ТАСС: Насколько я знаю, в процессе. Но по всем трансферам, которые мы сделали, деньги на вход приходят без каких-либо проблем».

В пятницу «Динамо» не смогло на своём поле обыграть «Пари НН» в матче восьмого тура Премьер-лиги – ничья 1:1. Теперь команда Марцела Лички будет готовиться к кубковой игре против «Краснодара», которая пройдёт 19 сентября.

На текущую минуту «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.