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​«Динамо» вряд ли подпишет кого-то ещё – журналист

10 Сентября 2023 • 15:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Журналист Константин Алексеев, который в своё время работал в «Динамо», поделился своим прогнозом по работе клуба на летнем трансферном рынке.

«Мой прогноз по новичкам в «Динамо»: скорее всего, больше никого не будет», - написал журналист в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс».

Вероятность того, что «Динамо» ещё успеет кого-то подписать, журналист оценил в 20%.

Стоит сказать, что трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

Напомним, что этим летом состав «Динамо» пополнили полузащитники Луис Чавес и Хорхе Карраскаль.

После семи туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

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