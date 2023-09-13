​Личка: «Майстрович начнёт тренироваться в команде на сборах в январе»

Защитник «Динамо» Милан Майстрович в мае получил серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки. Рулевой московской команды Марцел Личка дал комментарий по поводу состояния 18-летнего серба.

«В команде начнёт тренироваться на сборах в январе, но мы не знаем, сколько времени ему понадобиться вернуть ту форму, которая была до травмы», - слова Лички в своём телеграм-канале приводит журналист Александр Боярский.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на три зачётных балла. Ближайшую игру чемпионата команда Марцела Лички проведёт в пятницу, 15 сентября, – против «Пари НН» на своём поле.