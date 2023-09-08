Агент рассказал, почему Монтес не перешёл в «Динамо»

Гелу Родригес, агент защитника «Альмерии» Сесара Монтеса, рассказал, почему мексиканский футболист не перешёл в «Динамо».

По мнению агента, трансфер не состоялся по причине высокой стоимости игрока.

«О причинах несостоявшегося трансфера Монтеса в «Динамо» надо спрашивать клуб. «Динамо» всегда хотело подписать игрока, но суммы были очень большие. Стоимость, наверное, была единственной причиной», — цитирует агента Sport24.

В прошлом сезоне 26-летний защитник выступал за «Эспаньол». В составе испанского клуба Монтес провёл 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Мексики в 8 миллионов евро.