Глушаков и Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Георгий Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы, который выступает во Второй лиге.

По информации Metaratings, зарплата 36-летнего Глушакова на новом месте работы может составить 300 тысяч рублей в месяц. Также в «Спартак» может перейти бывший игрок ЦСКА Георгий Щенников, чьи представители уже контактировали с костромским клубом.

В прошлом сезоне Глушаков выступал за «Химки» и «Пари НН». В общей сложности за две эти команды полузащитник провёл 28 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. На счету 32-летнего Щенникова ни одного результативного действия в шести встречах за ЦСКА.