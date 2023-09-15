Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков и Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы

15 Сентября 2023 • 10:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 6 ч. 11 мин.

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Георгий Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы, который выступает во Второй лиге.

По информации Metaratings, зарплата 36-летнего Глушакова на новом месте работы может составить 300 тысяч рублей в месяц. Также в «Спартак» может перейти бывший игрок ЦСКА Георгий Щенников, чьи представители уже контактировали с костромским клубом.

В прошлом сезоне Глушаков выступал за «Химки» и «Пари НН». В общей сложности за две эти команды полузащитник провёл 28 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. На счету 32-летнего Щенникова ни одного результативного действия в шести встречах за ЦСКА.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Георгий Щенников Спартак Кострома Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
12:46 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль рассказал об адаптации Дуарте
12:41 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Динамо» шикарно провело трансферную кампанию»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль назвал причину ухода Николсона и Бальде из «Спартака»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Орещук оценил трансферную кампанию «Динамо»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: Куаме не предлагали «Спартаку»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Чувствую поддержку руководства «Спартака», но меня будут судить по результатам»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда ЦСКА может купить Гюнтера
11:39 · Россия. Премьер-лига
Бителло попрощался с «Гремио»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Балтики» Энрикес: «Фанаты гонят нас вперёд, поддержка на домашнем стадионе супер!»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Липовой покинул «Крылья Советов» официально
11:14 · Россия. Премьер-лига
Энрикес: «Класс «Динамо», «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» примерно одинаков»
11:14 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Сочи»: Бубнов назвал точный счёт матча
10:53 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал точный прогноз на матч «Ахмат» - «Краснодар»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Хотели бы подписать Месси или Роналду, но не получается»
10:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предлагали нападающего «Фиорентины» Куаме
Все новости
Рекомендуем